Android ha introdotto una funzione che avvisa gli utenti quando un'app appena scaricata potrebbe consumare eccessivamente la batteria del dispositivo. Questa novità mira a prevenire il consumo nascosto di energia provocato da alcune applicazioni chiamate “vampiro”, che continuano a funzionare in background senza che l’utente se ne renda conto. La funzione si attiva automaticamente e fornisce un avviso diretto all'utente.

Android ora ti avviserà se un’app scaricata rischia di prosciugare la batteria del tuo smartphone. Google ha introdotto una nuova funzione nel Play Store: una finestrella evidenziata informa gli utenti quando un’app esegue attività in background superiori alla media, potenzialmente responsabili di un consumo eccessivo. L’obiettivo è duplice: tutelare l’autonomia dei dispositivi e spingere gli sviluppatori a ottimizzare le proprie applicazioni. Grazie al parametro “ Excessive Partial Wake Lock ”, Android identifica quando un’app risveglia troppo spesso la CPU, anche a schermo spento, per aggiornarsi o sincronizzarsi. La funzione permette quindi di scegliere consapevolmente se scaricare l’app o cercarne un’alternativa più efficiente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Android ora protegge la batteria: attento alle app “vampiro”, prosciugano la batteria senza che tu lo sappia

Google segnala le app android che prosciugano la batteria prima di scaricarleQuesto testo sintetizza le recenti misure implementate dal Google Play Store per segnalare il battimento della batteria da parte delle app, la nuova...

Risparmio batteria android: 6 impostazioni che migliorano la durata della batteriaQuesto testo sintetizza strategie pratiche per migliorare l’autonomia della batteria sui dispositivi Android, analizzando impostazioni chiave che...

Altri aggiornamenti su Android ora protegge la batteria....

Discussioni sull' argomento Samsung Wallet introduce la Digital Home Key: lo smartphone Galaxy ora apre anche la porta di casa; Il tuo telefono ora è una scena del crimine nelle tue tasche; Google arricchisce i Pixel con le funzionalità del Pixel Drop di marzo 2026; Android 17 Beta 2 viene distribuito sui dispositivi Pixel.

Fratelli di #Pixel ... aggiornare. #Google ha rilasciato gli aggiornamenti di sicurezza #Android di marzo 2026. Risolte decine di vulnerabilità, tra cui una falla #0day nei driver grafici di #Qualcomm che, secondo quanto riferito, è oggetto di sfruttamento limitato x.com

Oh ... Può essere benissimo il contrario (tipo il caso mio) #android #iphone - facebook.com facebook