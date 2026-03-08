Andrea Kimi Antonelli sorride | Ottimo esordio la macchina è eccellente! Peccato per la pessima partenza…

Andrea Kimi Antonelli ha concluso il Gran Premio d’Australia al secondo posto, portando a casa il risultato nel primo appuntamento del Campionato del Mondo di Formula Uno 2026. Dopo la gara, il pilota ha commentato con un sorriso, definendo l’esordio “ottimo” e la vettura “eccellente”, anche se ha lamentato una partenza negativa.

Andrea Kimi Antonelli festeggia dopo aver concluso al secondo posto il Gran Premio d'Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato dell'Albert Park di Melbourne il pilota del team Mercedes ha messo in scena una ottima gara, nonostante una partenza che gli era costata tempo e posizioni. Ad ogni modo per il bolognese arrivano punti pesanti dopo l'incidente di ieri nella FP3 che poteva costringerlo al fondo della griglia. Il successo è andato a George Russell che ha preceduto Andrea Kimi Antonelli per 2.9 secondi, quindi terza posizione per Charles Leclerc a 15.5 con Lewis Hamilton in scia a 16.1. Conclude al quinto posto Lando Norris a 51.