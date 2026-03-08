Una donna di Arezzo gestisce da sola un ristorante dopo aver perso il marito dieci anni fa. Il marito, noto come Tullio Barellai o Muzzicone, era considerato il re della bistecca e aveva dedicato mezzo secolo alla cucina. Nonostante le difficoltà, lei ha deciso di continuare a portare avanti l’attività, affermando che l’importante è non mollare.

Arezzo, 8 marzo 2026 – Mezzo secolo ai fornelli, tra gli alti e bassi della vita. Salite durissime come la perdita del marito dieci anni fa, lui Tullio Barellai, il re della bistecca, per tutti Muzzicone. E lunghe discese nei periodi più propizi. Lei, Uliana Moretti, al suo fianco fin dall’inizio anche se “non ero proprio tagliata per lavorare in un ristorante e tutto avrei pensato meno che di passare cinquant’anni qui dentro”; e poi nell’impresa di mandare avanti l’attività di famiglia da sola. Madre di tre figlie, e oggi nonna di sei nipoti, Uliana ha trovato la forza di navigare in mezzo alle tempeste senza naufragare: “L’importante è non mollare, non arrendersi mai, andare avanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Amore è… vita ai fornelli. Perde il marito e da sola ne porta avanti il locale: “L’importante è non mollare”

