Amici oggi domenica 8 marzo | Emma e Rkomi ospiti

Da ildifforme.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, domenica 8 marzo, alle 14.00 su Canale5, va in onda un nuovo episodio del talent show ‘Amici’ condotto da Maria De Filippi. Tra gli ospiti della puntata ci sono Emma e Rkomi, che parteciperanno come ospiti speciali. La trasmissione si svolge in diretta e vede la partecipazione di giovani talenti della musica e del canto.

(Adnkronos) – Oggi, domenica 8 marzo, alle 14.00 su Canale5 torna Maria De Filippi con un nuovo appuntamento del talent show ‘Amici’. Due i super ospiti musicali di questa puntata: la cantautrice vincitrice di Amici 9, Emma e il rapper Rkomi, che cantano in anteprima ‘Vacci Piano’. Per quanto riguardo la classe di Amici, sono 6 i ragazzi che indossano già la maglia oro: Emiliano, Alex e Nicola (ballerini); Michele, Angie e Gard (cantanti). Restano 12 i talenti in cerca di un posto al serale: Caterina, Elena, Lorenzo, Plasma, Opi, Riccardo e Valentina (cantanti). Alessio, Antonio, Giulia, Kiara e Simone (ballerini). Arriva sul palco anche Fabio De Luigi, attore e regista di ‘Un Bel Giorno’, suo nuovo film uscito giovedì 5 marzo nelle sale con 01Distribution. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

amici oggi domenica 8 marzo emma e rkomi ospiti
© Ildifforme.it - Amici, oggi domenica 8 marzo: Emma e Rkomi ospiti

Leggi anche: Amici, oggi domenica 1 marzo: gli ospiti di Maria De Filippi

Amici oggi domenica 18 gennaio, anticipazioni e ospiti(Adnkronos) – Oggi, domenica 18 gennaio, alle ore 14 su Canale 5, nuovo appuntamento con il talent show 'Amici' condotto da Maria De Filippi: ecco le...

Altri aggiornamenti su Amici oggi domenica 8 marzo Emma e....

Temi più discussi: Amici, anticipazioni e spoiler puntata 8 marzo 2026: ospiti, gli allievi al Serale e un'eliminazione; Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 8 marzo: colpo di scena per il Serale!; Amici 25 anticipazioni puntata dell’8 marzo: chi passa al Serale e chi resta fuori; Amici 25, le anticipazioni: doppia promozione e Anna Pettinelli detta una nuova regola (perfida).

amici oggi domenica 8Amici 25/ Anticipazioni registrazione puntata 8 marzo 2026: torna Nicolò Filippucci dopo Sanremo?Oggi 4 marzo 2026 si tiene una nuova registrazione di Amici 25 con nuovi accessi al serale e tanti ospiti: tutte le anticipazioni ... ilsussidiario.net

amici oggi domenica 8Amici, anticipazioni e spoiler puntata 8 marzo 2026: ospiti, gli allievi al Serale e un'eliminazioneOggi pomeriggio è stata registrata l'ultima puntata del pomeridiano del talent di Maria De Filippi in onda domenica 8 marzo. Poi inizierà il Serale ... today.it

Trova facilmente notizie e video collegati.