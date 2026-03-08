Amici oggi domenica 8 marzo | Emma e Rkomi ospiti

Oggi, domenica 8 marzo, alle 14.00 su Canale5, va in onda un nuovo episodio del talent show ‘Amici’ condotto da Maria De Filippi. Tra gli ospiti della puntata ci sono Emma e Rkomi, che parteciperanno come ospiti speciali. La trasmissione si svolge in diretta e vede la partecipazione di giovani talenti della musica e del canto.

(Adnkronos) – Oggi, domenica 8 marzo, alle 14.00 su Canale5 torna Maria De Filippi con un nuovo appuntamento del talent show ‘Amici’. Due i super ospiti musicali di questa puntata: la cantautrice vincitrice di Amici 9, Emma e il rapper Rkomi, che cantano in anteprima ‘Vacci Piano’. Per quanto riguardo la classe di Amici, sono 6 i ragazzi che indossano già la maglia oro: Emiliano, Alex e Nicola (ballerini); Michele, Angie e Gard (cantanti). Restano 12 i talenti in cerca di un posto al serale: Caterina, Elena, Lorenzo, Plasma, Opi, Riccardo e Valentina (cantanti). Alessio, Antonio, Giulia, Kiara e Simone (ballerini). Arriva sul palco anche Fabio De Luigi, attore e regista di ‘Un Bel Giorno’, suo nuovo film uscito giovedì 5 marzo nelle sale con 01Distribution. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

