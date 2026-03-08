amara in scena al politeama

Questa sera, alle 21.15, al Politeama di Tolentino va in scena lo spettacolo " Amara " di Leonardo Accattoli, interpretato da Rebecca Liberati (foto) e con Lucia Vichi. Un’opera intensa sulla resilienza e la forza delle donne. "“Amara“ parla di violenza sulle donne – si legge nelle note di regia –, ma lo fa raccontando per il novanta per cento dello spettacolo la vita di una diva da palcoscenico, che canta, balla e dispensa aneddoti. Nell’ultima parte la narrazione viene rovesciata e si rivelerà la vita di Mara, giovane donna che ha subito una brutale violenza da parte di alcuni partecipanti di un gruppo Telegram. Per rifuggire da questa violenza prima e dal dolore del ricordo poi, Mara si è costruita una vita immaginaria, una sorta di Truman Show in cui lei è una diva, la sua vita è fantastica e piena di successi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

