Altro duro test per la Sba Fioravanti vuole l’impresa

La Scuola Basket Arezzo torna a giocare davanti ai propri tifosi per l’ottava giornata del campionato. La squadra, guidata dall’allenatore, si prepara ad affrontare un avversario di rilievo in una sfida che si annuncia impegnativa. La partita si svolge in una palestra locale, dove i giocatori sono impegnati a mostrare il loro impegno e la determinazione.

AREZZO Torna di fronte al proprio pubblico la Scuola Basket Arezzo, che per l’ottava giornata di ritorno del campionato di serie B Interregionale affronta College Borgomanero per cercare di proseguire la striscia di vittorie al PalaEstra e la rincorsa sulla salvezza diretta, sperando nei passi falsi delle concorrenti dirette. Dopo la sconfitta sul campo della capolista Mens Sana Siena, i ragazzi di coach Fioravanti ospitano un’altra squadra che fa dell’intensità e del ritmo di gioco due armi pericolose. Borgomanero, quinta in graduatoria, è infatti di gran lunga il miglior attacco del girone con 90,9 punti realizzati a partita. Composta dal gruppo Under 19 Eccellenza e dall’esperto Benzoni, anche quest’anno top scorer dei piemontesi con 16. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Sba resta ancora al palo. Fioravanti senza scampo

Fioravanti tenta il colpo. La Sba ci prova a Siena

