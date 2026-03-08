Alpinisti morti sul Gran Sasso la procura | Nemmeno l’elicottero militare poteva salvare Luca e Cristian

La procura di Teramo ha confermato che i due alpinisti morti sul Gran Sasso il 22 dicembre 2024, Luca Perazzini e Cristian Gualdi, non potevano essere salvati, nemmeno con l’intervento di un elicottero militare. I dettagli dell’indagine hanno stabilito che le condizioni sul luogo dell’incidente hanno reso impossibile ogni soccorso efficace, portando alla loro tragica scomparsa per assideramento.

Rimini, 8 marzo 2026 – Luca e Cristian “non potevano essere salvati”. Sono le conclusioni a cui è giunta la Procura di Teramo sull’incidente sul Gran Sasso costato la vita il 22 dicembre 2024 a Luca Perazzini (42 anni) e Cristian Gualdi (48), morti assiderati. I corpi dei due amici alpinisti di Santarcangelo erano stati recuperati solo cinque giorni dopo. 27-12-2024 Gran Sasso Abruzzo - i soccorritori vigili del fuoco intenti nel recupero dei corpi di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, alpinisti morti L’esposto delle famiglie di Luca e Cristian sui ritardi e gli errori nei soccorsi. Alcuni mesi dopo la tragedia le famiglie di Luca e Cristian, assistite dagli avvocati Luca Greco e Francesca Giovannetti, hanno presentato un esposto segnalando vari ritardi ed errori nella macchina dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

