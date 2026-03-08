Alle 20:30 di lunedì 9 marzo 2026, si gioca la partita tra Almeria e Cultural Leonesa. Sono state ufficializzate le formazioni delle due squadre e sono state rese note le quote e i pronostici per l'incontro. Il Castellon, secondo in classifica nella Segunda Division con 49 punti, è stato recentemente sconfitto.

Il Castellon, secondo nella classifica di Segunda Division a quota 49 punti, è stato battuto a sorpresa dalla Real Sociead B e così l’Almeria, che ha gli stessi punti, ha la chance di staccarlo battendo un Cultural Leonesa che si presenta nella città andalusa in piena zona retrocessione e a digiuno di vittorie dal 17. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Almeria-Cultural Leonesa (lunedì 09 marzo 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Cultural - Almería de Copa del Rey 2024/2025: resultado, resumen y golesFinal del partido, Cultural Leonesa 1, Almería 2. 96' Final segunda parte, Cultural Leonesa 1, Almería 2. 93' Tarjeta Amarilla Juan Artola (Cultural Leonesa) ha visto tarjeta amarilla por juego ...

