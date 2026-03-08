Sabato mattina e pomeriggio, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Albino e Sant’Omobono Terme per soccorrere un allocco e un gheppio rimasti impigliati. Gli interventi hanno permesso di liberare gli uccelli senza riportare danni e di riportarli in salvo. L’operazione è stata condotta con cura e immediata reazione, garantendo la sicurezza degli animali coinvolti.

ANIMALI IN SALVO. Gli interventi ad Albino e Sant’Omobono Terme tra la mattina e il pomeriggio di sabato 7 marzo. Un allocco e un gheppio rimasti intrappolati sono stati liberati ieri ad Albino e S. Omobono Terme grazie all’intervento dei vigili del fuoco. La prima chiamata al 112 è arrivata alle 9 da Albino, dove un passante ha segnalato un allocco rimasto impigliato in alcune corde sulla mulattiera che porta da Albino a Selvino, alla deviazione per il gruppo di grotte «Paradiso degli asini». Hanno operato non senza fatica perché l’animale era spaventato e rischiava di ferirli con gli artigli. È subito partita una squadra di vigili del fuoco dal comando di Bergamo che ha raggiunto a piedi il punto in cui si trovava il rapace e lo ha liberato, non senza fatica perché l’animale era spaventato e rischiava di ferirli con gli artigli. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Allocco e gheppio impigliati, salvati dall’intervento dei vigili del fuoco

