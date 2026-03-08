All'esame per la patente con l'auricolare denunciato 41enne | nell'aula trovato anche un jammer

Un uomo di 41 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver tentato di ottenere la patente usando un auricolare durante l'esame. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato nell’aula anche un jammer, un dispositivo che impedisce le comunicazioni. L’uomo è stato fermato prima di completare la prova, mentre il dispositivo e l’auricolare sono stati sequestrati.

