Allegri punta a portare Modric e Rabiot al Real Madrid secondo fonti giornalistiche

Secondo fonti giornalistiche, Massimiliano Allegri sarebbe interessato a trasferire Luka Modric e Adrien Rabiot al Real Madrid. La notizia circola in ambienti sportivi e riguarda l’eventuale coinvolgimento del tecnico toscano nel mercato dei trasferimenti del club spagnolo. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma l’indiscrezione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

