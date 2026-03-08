Prima del derby di questa sera, l'allenatore del Milan ha affermato che bisogna essere realistici e riconoscere che ci sono ancora molti punti da conquistare. Ha commentato la situazione della squadra, sottolineando l'importanza di concentrarsi sui risultati e di non sottovalutare le sfide future. La sua frase evidenzia l’approccio pratico e diretto che caratterizza le sue parole in questa fase della stagione.

"Non si può ipotizzare. Bisogna guardare la realtà delle cose. In questo momento siamo a -10 e non abbiamo ancora raggiunto la Champions". L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri parla così a 'DAZN' in vista del derby di questa sera tra i rossoneri e l'Inter: "Hai un cavallo con 10 lunghezze di vantaggio a 200 metri dal palio è difficile prenderlo", questo il paragone sulla classifica se fosse una gara di cavalli. Allegri continua: "Noi dobbiamo pensare a noi stessi più che pensare al campionato di Serie A. Pensiamo a noi stessi e al nostro obiettivo. Mancano ancora tanti punti, dobbiamo pensare, come normale che sia, partita dopo partita". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri prima del derby: “Bisogna guardare la realtà delle cose. Mancano ancora tanti punti”

Milan, Allegri in conferenza: “Fofana ha fatto bene, purtroppo è scivolato. Non bisogna guardare queste cose”Archiviato il deludente pareggio casalingo contro il Genoa di Daniele De Rossi, è già tempo della prossima sfida di Serie A.

Fiorentina-Milan, Allegri post partita: “Bisogna essere più precisi. Mancano 34-36 punti a…”Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026...

Approfondimenti e contenuti su Allegri prima.

Temi più discussi: Thuram ha la febbre: l'allarme di Chivu prima del derby. E Allegri carica l'ambiente: Non si sa mai cosa può succedere; Allegri: Se Leao è stato a casa tutte le sere, ha sbagliato! Il mio futuro? Al Milan sto bene; Allegri non si sbottona prima di Milan-Inter: Credo allo Scudetto riaperto dopo il Derby? Nel calcio non si sa mai cosa può succedere; Perché Allegri ha detto che Leao doveva uscire la sera nella settimana prima del derby Milan-Inter.

Perché Allegri ha detto che Leao doveva uscire la sera nella settimana prima del derby Milan-InterAlla vigilia di Milan-Inter, Max Allegri spiega che Leao ha sbagliato tutto, se davvero è stato rintanato in casa la sera per tutta la settimana ... fanpage.it

Panico Allegri prima del derby: Lo esonerano nel precampionatoLa notizia del giorno l’ha data il ‘Corriere dello Sport’: il Real Madrid, a caccia di un grande allenatore per la prossima stagione, si è rifatto sotto per Massimiliano Allegri. È un vecchio pallino ... calciomercato.it

Chivu prima del derby: "Thuram ha la febbre. Allegri Possiamo solo imparare da lui" - facebook.com facebook

#Chivu prima del derby: " #Thuram ha la febbre. #Allegri Possiamo solo imparare da lui" x.com