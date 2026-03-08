Alle 23.45 parte il corteo della Curva Nord per i 118 anni dell’Inter | il programma

Alle 23.45 si è avviato il corteo della Curva Nord per celebrare i 118 anni dell’Inter. La manifestazione ha coinvolto i tifosi che hanno attraversato le strade di Milano, portando con sé bandiere e striscioni nerazzurri. La città si è preparata a colorarsi di nerazzurro nella notte tra domenica e lunedì, mentre il corteo si è snodato tra i quartieri della città.

Corteo della Curva Nord. Milano si prepara a colorarsi di nerazzurro nella notte tra domenica e lunedì. In occasione dei 118 anni dalla fondazione dell'Inter, il tifo organizzato del Secondo Anello Verde ha deciso di celebrare l'anniversario del club con un corteo che attraverserà il centro della città subito dopo il derby contro il Milan. L'iniziativa si svolgerà indipendentemente dal risultato della partita. L'obiettivo dei tifosi è quello di trasformare la notte dell'8 marzo in un momento di celebrazione della storia e dell'identità nerazzurra, ricordando le origini del club nato nel 1908. Corteo della Curva Nord: il raduno dopo il derby. Il programma prevede che, al termine della sfida di San Siro, intorno alle 23:45, i tifosi si ritrovino in Piazza Cordusio, punto scelto come luogo di partenza della marcia.