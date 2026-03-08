Allarme tram altro mezzo deraglia | cause e danni

Nella sera di sabato 7 marzo, nei pressi della Stazione Centrale a Milano, un tram è deragliato, aggiungendosi alle recenti criticità sulla rete tranviaria cittadina. Questo incidente si verifica pochi giorni dopo un episodio analogo avvenuto in viale Vittorio Veneto, contribuendo a un clima di preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. La situazione resta sotto osservazione.

Dopo la tragedia di viale Vittorio Veneto, a Milano torna l’allarme tram: nella tarda serata di sabato 7 marzo un altro mezzo è deragliato nei pressi della Stazione Centrale. Stavolta però il bilancio è diverso: nessun ferito, nessun danno grave e disagi contenuti. Non si tratta di un Tramlink, ma di un Jumbo della società Atm. L’episodio si è verificato intorno alle 22.00 tra via Galvani e via Filzi, a poca distanza dallo scalo ferroviario. Il tram, per fortuna, procedeva molto lentamente ed era praticamente vuoto: a bordo c’era solo il conducente. Proprio durante una curva, il mezzo è uscito dai binari, senza conseguenze per passeggeri o pedoni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

