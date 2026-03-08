Allarme Europol | l’Italia è il Paese con più attacchi dell’estrema sinistra in Europa
Europol ha pubblicato un rapporto in cui evidenzia come l’Italia sia il paese europeo più colpito da attacchi provenienti dall’estrema sinistra. Il documento riporta dati sulle azioni e sui tentativi di attacco compiuti in diversi stati membri, con un focus particolare sulla frequenza e sulla natura degli episodi avvenuti nel nostro paese. Il rapporto fornisce dettagli sui principali soggetti coinvolti e sulle aree più colpite.
Esiste un network crescente di estremisti. Viaggiano nel continente per mettere a ferro e fuoco le città con la scusa di manifestare. Lo dice l’Europol, che evidenzia: il rapporto tra gli atti di terrorismo “rossi” e quelli di destra sta 21 a 1 Come valuta la dimensione transnazionale della minaccia estremista di sinistra e quali misure intende adottare per rafforzare tramite Europol la cooperazione tra Stati membri nel contrasto a tali reti?» è la prima domanda dell’interrogazione a risposta scritta presentata il 6 febbraio da Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega. Il secondo quesito alla Commissione Ue è «quali iniziative sono previste per monitorare e contrastare l’utilizzo delle piattaforme digitali da parte di questi gruppi a fini di propaganda, coordinamento e pianificazione di azioni violente?». 🔗 Leggi su Panorama.it
A Lione c’è il quartiere dell’estrema destra e quello dell’estrema sinistraNella città in cui è stato ucciso Quentin Deranque i gruppi hanno luoghi di riferimento precisi, dai bar alle palestre, radicati e noti a tutti gli...
Leggi anche: L’estrema destra cresce in rete tra i giovanissimi anche in Europa. Gli arresti di Europol e la rete The Com
Contenuti e approfondimenti su Allarme Europol.
Temi più discussi: Medio Oriente, allarme di Europol: timori sulle minacce di terrorismo nell'Ue; Attacco all'Iran, la posizione dell'Italia. Europa si divide, chi dice no a Trump; Terrorismo in Europa: allarme della Ue su cellule dormienti iraniane.
Allarme Europol: l’Italia è il Paese con più attacchi dell’estrema sinistra in EuropaEsiste un network crescente di estremisti. Viaggiano nel continente per mettere a ferro e fuoco le città con la scusa di manifestare. Lo dice l’Europol, che evidenzia: il rapporto tra gli atti di ... panorama.it
Omicidi su commissione e reclutamento minori online: l’allarme di Europol«Non vedo l’ora di vedere il mio primo cadavere». La frase, scritta da un bambino svedese di undici anni su Instagram, sembra tratta da un film, ma è reale. Dall’altra parte dello schermo, un ragazzo ... donnamoderna.com
LIBERO, “EUROPOL: ALTRO CHE SOVRANISTI, IN EUROPA I TERRORISTI SONO DI ESTREMA SINISTRA” Gli antagonisti sono stati responsabili del 91% degli attentati politici. Arriva l'allarme: «Vogliono innescare una rivoluzione per instaurare il comuni - facebook.com facebook