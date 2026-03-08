Allarme Europol | l’Italia è il Paese con più attacchi dell’estrema sinistra in Europa

Europol ha pubblicato un rapporto in cui evidenzia come l’Italia sia il paese europeo più colpito da attacchi provenienti dall’estrema sinistra. Il documento riporta dati sulle azioni e sui tentativi di attacco compiuti in diversi stati membri, con un focus particolare sulla frequenza e sulla natura degli episodi avvenuti nel nostro paese. Il rapporto fornisce dettagli sui principali soggetti coinvolti e sulle aree più colpite.

Esiste un network crescente di estremisti. Viaggiano nel continente per mettere a ferro e fuoco le città con la scusa di manifestare. Lo dice l’Europol, che evidenzia: il rapporto tra gli atti di terrorismo “rossi” e quelli di destra sta 21 a 1 Come valuta la dimensione transnazionale della minaccia estremista di sinistra e quali misure intende adottare per rafforzare tramite Europol la cooperazione tra Stati membri nel contrasto a tali reti?» è la prima domanda dell’interrogazione a risposta scritta presentata il 6 febbraio da Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega. Il secondo quesito alla Commissione Ue è «quali iniziative sono previste per monitorare e contrastare l’utilizzo delle piattaforme digitali da parte di questi gruppi a fini di propaganda, coordinamento e pianificazione di azioni violente?». 🔗 Leggi su Panorama.it

