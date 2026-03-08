Allarme bomba in via Roma | interrotta la presentazione del libro Predatori Sesso e violenza nelle mafie

L'evento alla residenza universitaria, promosso da diverse asssociazioni. La nota: "Non possiamo non considerare una connessione tra il procurato falso allarme e la presentazione" "Ieri pomeriggio, venerdì 7 marzo, la presentazione del libro di Celeste Costantino “Predatori. Sesso e violenza nelle mafie” che si stava svolgendo a Reggio Calabria presso la sala conferenze della Residenza universitaria di via Roma, e che era promossa da diverse associazioni - Ace Medicina Solidale, Agedo Reggio Calabria, Arcigay Reggio Calabria, Centro Antiviolenza e Casa Rifugio Angela Morabito della Piccola Opera Papa Giovanni, Centro contro le... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche: Presentazione del libro 'Predatori. Sesso e violenza nelle mafie'

"Predatori": sesso e violenza nelle mafie nel libro di Celeste CostantinoStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Un...

Contenuti utili per approfondire Allarme bomba.

Temi più discussi: Nuovo allarme bomba a Roma per una valigia abbandonata. È il quinto in poche ore; Allarme bomba nella sede di Fratelli d'Italia in via della Scrofa a Roma. Rientrato dopo le verifiche degli artificieri; Allarme bomba nella sede di FdI a Roma, poi rientrato. Telefonata anonima anche a palazzo Grazioli; Allarme bomba in via Roma, area interdetta al traffico e verifiche in corso · ilreggino.it.

Reggio Calabria, falso allarme bomba in via Roma: nessun ordigno nella residenza universitariaÈ risultato essere un falso allarme bomba quello scattato ieri sera in via Roma, a Reggio Calabria, dopo una telefonata anonima giunta in Questura che ... inquietonotizie.it

Allarme bomba a Reggio Calabria, evacuata zona della residenza universitaria in centroAllarme bomba a Reggio Calabria dopo una telefonata alla Questura in cui ignoti hanno segnalato la presenza di un ordigno in via Roma, nella residenza universitaria che si trova in pieno centro cittad ... ansa.it

L’allarme bomba con una telefonata anonima alla Questura nel quale si segnalava un ordigno nella residenza degli studenti. Polizia e artificieri intervengono e fanno evacuare l’area nel centro di Reggio - facebook.com facebook

#Tg2000 - #Milano, #allarme #bomba al Palazzo di Giustizia. Il racconto di una giornata di panico #6marzo #Tv2000 @tg2000it x.com