All' Anna Frank inaugurata l' opera d' arte L’introspezione ti libera

Nella scuola primaria Anna Frank di Noventa Padovana è stata inaugurata un’opera d’arte intitolata

A ridosso della festività dell'8 marzo è stata inaugurata presso la scuola primaria Anna Frank di Noventa Padovana l’opera "L’introspezione ti libera", scultura autoportante realizzata dall’artista Sofia Oliviero. Un intervento che entra in modo permanente negli spazi scolastici con l’obiettivo di offrire a bambini, insegnanti e famiglie un segno tangibile di crescita, consapevolezza e libertà personale. L’installazione rappresenta il momento conclusivo del progetto “Libertà della Donna”, intesa come espressione autentica di sé attraverso arte, moda e creatività. L’iniziativa si è svolta con il patrocinio del comune di Noventa Padovana... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Crotone inaugurata la mensa scolastica del plesso “Anna Frank” dell’Istituto RosminiÈ stata inaugurata oggi (28-gennaio) alla presenza di autorità civili e militari, la mensa scolastica del plesso “Anna Frank” dell’Istituto Rosmini,...

Media Anna Frank, palestra riqualificataLavori di riqualificazione della palestra della scuola media Anna Frank a Piancastagnaio: oltre cinquantamila euro che il Comune di Piancastagnaio e...

Grande entusiasmo alla Scuola Primaria Anna Frank di Pila per una speciale mattinata dedicata alla lettura! I bambini della Scuola Primaria Anna Frank hanno vissuto un’esperienza davvero coinvolgente grazie al servizio di Bibliobus della Biblioteca di Perug - facebook.com facebook