Alisson Santos è stato acquistato dal Calcio Napoli a 20 milioni di euro durante il mercato di gennaio. Il club ha ritenuto il prezzo adeguato per il giocatore, che ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La trattativa si è conclusa con un accordo tra le parti e l'ufficializzazione dell'acquisto.

Alisson Santos è stato il colpo di mercato di gennaio del Calcio Napoli. Arrivato in città senza molte pretese ma comunque con uno score di tre reti in Champions in otto partite (niente male), il brasiliano ha confermato di essere uno di quei calciatori che in Serie A funzionano. Chi ha il cambio di passo, chi è protagonista di folgoranti accelerazioni, nel nostro campionato può lasciare un segno. E sta accadendo col brasiliano che è ancora di proprietà dello Sporting Lisbona, almeno finché – a giugno – il Napoli non eserciterà il diritto di riscatto. Ne scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina: La valutazione complessiva è di 20 milioni di euro: il Napoli ha pagato 3,5 milioni per il prestito oneroso e ha un diritto di riscatto da esercitare a giugno di 16,5 milioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alisson Santos, 20 milioni: ok il prezzo è giusto

Leggi anche: Alisson Santos al Napoli: operazione da 20 milioni, visite in corso

Alisson Santos, l’elogio di A Bola: “Una vera risorsa per il Napoli, ha dato spettacolo per 20 minuti”Alisson Santos ha segnato il gol del 2-2 contro la Roma all’esordio in Serie A e alla sua seconda presenza con la maglia del Napoli.

Approfondimenti e contenuti su Alisson Santos.

Temi più discussi: Alisson Santos prenota un’altra maglia da titolare, a Verona gioca lui Il Corsport: a centrocampo c'è anche Gilmour che scalpita oltre a Lobotka ed Elmas. In attacco verso la conferma del tridente di Bergamo. https://www.ilnapolista.it/2026/02/alisson-santos-pr; Altro goal e dribbling fulminanti: Alisson Santos ha già conquistato il Maradona, il Napoli si gode un grande colpo; Napoli, Alisson Santos convince tutti: sarà riscattato; Alisson Santos si è preso il Napoli: il club è pronto ad esercitare l'opzione di riscatto! Le cifre.

Alisson e Giovane, due giovani alternative per oggi e oltreSono arrivati a gennaio e subito inseriti nella mischia, vista l'infermeria azzurra strapiena. Giovane e Alisson Santos si possono già ... ilnapolionline.com

Alisson Santos più forte anche delle statistiche: ha segnato due gol nonostante abbia un xG di 0.46Alisson Santos: Manna rimase colpito in Champions, contro lo Sporting. Ha già fatto meglio di Lang e vive nella casa che fu di Kvaratskhelia ... ilnapolista.it

Tifosi del Napoli avvisano: "#Alisson forte, ma niente paragoni con Kvara e Lavezzi" Ma cosa pensano i tifosi del Napoli sull'esterno offensivo brasiliano E' davvero Alisson Santos il futuro titolare della corsia mancina, quella occupata anche dal fuoricl - facebook.com facebook

VIDEO - Napoli-Torino: Alisson Santos migliore in campo, tenero abbraccio con la mamma nel post gara x.com