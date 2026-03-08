Aleotti Menarini e la ' tassa sulla pipì' per le imprese del farmaco

Durante un evento dedicato ai risultati del 2025 del Gruppo farmaceutico, Lucia Aleotti, membro del consiglio e azionista di Menarini, ha commentato la direttiva sulle acque reflue, definendola una vera e propria tassa sulla pipì per le imprese del settore farmaceutico. La dichiarazione è stata fatta al termine della presentazione dei dati, mentre la competizione tra Cina e Stati Uniti nel pharma si intensifica.

Mentre la competizione nel pharma tra Cina e Stati Uniti si fa serrata, cosa fa l’ Europa? “La direttiva sulle acque reflue è una tassa sulla pipì”, chiarisce Lucia Aleotti, azionista e membro del Board Menarini, al termine della presentazione dei dati 2025 del Gruppo farmaceutico. “Chiedono alle aziende farmaceutiche di depurare tutti i fiumi d’Europa, perché tracce del farmaco preso dal paziente finiscono nelle urine ”, e queste a loro volta nelle acque. “ Una politica anti-industriale ”, sottolinea Aleotti. “È stato stimato che questa tassa vale 12 miliardi di euro all’anno pagati dalle aziende: vuol dire dieci nuovi farmaci che non verranno sviluppati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

