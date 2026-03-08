Al Teatro Silvio Pellico cala il sipario per sempre | Sconfitta per la città

Al Teatro Silvio Pellico a Pescia si è spento definitivamente il sipario, segnando la fine di un punto di riferimento culturale per la città. La struttura, considerata una piccola istituzione locale, è stata chiusa e non sarà più utilizzata. Un gruppo di nostalgici ha scritto una lettera per ricordarne la storia e l’importanza che ha avuto negli anni recenti per la comunità.

Il Teatro Silvio Pellico non esiste più. Era una piccola istituzione, in città, tanto che quelli che si autodefiniscono "un gruppo di nostalgici" hanno scritto una lettera accorata, ricordandone la storia e sottolineandone l'importanza nella storia recente di Pescia. "Anche i pesciatini Doc forse non conoscono la vera storia di quel locale", affermano, dopo aver ricordato come da quarant'anni avesse servito da sede al Rione Ferraia. Il Silvio Pellico nacque negli anni '30, "per volontà di un gruppo di pesciatini amanti del bello, i quali organizzando attività di teatro e di prosa, interruppero la loro attività soltanto nel periodo della Seconda Guerra Mondiale".