In un giardino soleggiato, il terreno umido ma ben drenato viene spesso concimato per favorire la crescita. La mimosa si distingue per i suoi fiori gialli e il profumo intenso, e tra le piante che fioriscono all’inizio della primavera, tra fine febbraio e marzo. Queste caratteristiche rendono la mimosa una delle prime a mostrare i segni della nuova stagione.

I suoi pallini gialli sono inconfondibili, il suo profumo anche. La mimosa è tra le prime piante a fiorire tra fine febbraio e i primi di marzo e ad annunciare la primavera ormai alle porte. Amata e odiata proprio per il suo aroma, questa pianta a detta degli esperti è molto facile da tenere sul balcone, è una pianta che "dà soddisfazione" anche a chi non ha un pollice verde particolarmente sviluppato.

Al sole, il terreno umido ma non zuppo, da concimare spesso. Come prendersi cura della pianta di mimosa

