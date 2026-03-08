Al Puglia Club torna la gara per i dolci fatti in casa

Il Puglia Club di Trieste organizza l’ottava edizione di “Dolci Passioni” sabato 14 marzo alle ore 16 nella sala Luigi Vitulli. La gara è dedicata ai dolci fatti in casa preparati dai soci e si svolge in un pomeriggio che punta sulla convivialità e sulla tradizione gastronomica. L’evento coinvolge i partecipanti in una competizione amichevole dedicata alle specialità dolciarie fatte in casa.

Un pomeriggio all'insegna della dolcezza, della convivialità e della tradizione. Sabato 14 marzo alle ore 16, presso la sala Luigi Vitulli del Puglia Club Trieste, si terrà l'ottava edizione di "Dolci Passioni", la simpatica gara dedicata ai dolci fatti in casa preparati dai soci. L'iniziativa, ormai diventata un appuntamento atteso nella vita associativa del club, offrirà l'occasione di trascorrere alcune ore in serenità e compagnia, mettendo da parte – almeno per un pomeriggio – la dieta e lasciandosi tentare dal mondo dei dessert. I partecipanti porteranno torte e dolci di propria preparazione che entreranno in gara in forma anonima. A valutarli sarà una giuria ufficiale presieduta quest'anno dalla Pasticceria Inessa, chiamata a giudicare i migliori "capricci di gola" della giornata.