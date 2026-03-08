Ai Gigli tornano i pacchi smarriti Sei giorni di caccia al tesoro tra acquisti a sorpresa

Al Centro Commerciale I Gigli, da lunedì 10 a sabato 15 marzo, si svolge l’evento organizzato da Poka Joia, azienda francese specializzata nella vendita di pacchi mai ritirati. Durante la settimana, i clienti potranno partecipare a una caccia al tesoro tra acquisti a sorpresa, con l’obiettivo di recuperare i “pacchi smarriti”. L’iniziativa rappresenta una tappa del tour di Poka Joia in Toscana.

Tornano a Centro Commerciale I Gigli i “pacchi smarriti”. Da lunedì 10 a sabato 15 marzo il centro commerciale ospiterà nuovamente l’evento firmato Poka Joia, realtà leader in Francia nella vendita certificata di pacchi mai ritirati, che fa tappa in Toscana con un appuntamento del suo tour nazionale. Per sei giorni migliaia di pacchi dimenticati, provenienti da circuiti legali e certificati, saranno messi a disposizione dei visitatori. All’interno può esserci di tutto: capi di moda, prodotti tecnologici, articoli per la casa, accessori, prodotti beauty e altri oggetti, talvolta anche di grande valore. Il contenuto resta però sconosciuto fino all’apertura, trasformando l’acquisto in una vera e propria “caccia al tesoro”. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Pacchi misteriosi ai Gigli: caccia al tesoro a peso, 2€ al kgIl centro commerciale I Gigli si trasforma in un laboratorio di curiosità dal 10 al 15 marzo 2026, ospitando l’evento dei pacchi smarriti firmato da...

