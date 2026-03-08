Agricoltura biologica solo l’8% delle aziende in Italia la pratica

In Italia, solo l’8% delle aziende agricole si dedica all’agricoltura biologica, nonostante questa pratica sia in crescita tra i consumatori e nelle strategie di sostenibilità dell’intero sistema agroalimentare europeo. La maggior parte delle imprese agricole italiane continua a mantenere metodi tradizionali, mentre l’interesse verso l’organico si sta consolidando come una scelta di nicchia. La diffusione di questa modalità rimane limitata nel settore agricolo nazionale.

L’ agricoltura biologica continua a crescere nella percezione dei consumatori e nelle strategie di sostenibilità del sistema agroalimentare europeo, ma in Italia resta ancora una nicchia rispetto al totale delle imprese agricole. Nel 2024, infatti, solo l’8% delle aziende agricole italiane pratica l’agricoltura biologica, considerando sia quelle già certificate sia quelle in fase di conversione. Dai dati pubblicati da Istat a fine febbraio 2026, e relativi all’anno 2024, il quadro che emerge è quello di un sistema produttivo ancora in gran parte ancorato a pratiche tradizionali e convenzionali, con innovazioni ambientali che si diffondono lentamente e in modo disomogeneo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Agricoltura biologica: 3,5 milioni a sostegno delle aziendeLa Regione ha aperto il bando per il sostegno alle aziende agricole che praticano o intendono avviare l’agricoltura biologica, mettendo a...

Agricoltura biologica, Italia tra i primi posti in Europa grazie al SudSecondo Ismea, nel 2024 la superficie agricola biologica in Italia ha superato i 2,5 milioni di ettari, con un incremento del 2,4% rispetto al 2023.

L’agricoltura biologica colleziona nuovi primati. Ma il comparto deve fare attenzione alle regole e all’innovazione tecnologica da adottareTraguardi sempre più ambiziosi superati uno dopo l’altro. Una qualità che fa spesso invidia al mondo. Sono certamente questi due dei tratti caratteristici dell’agricoltura condotta con tecniche biolog ... difesapopolo.it

