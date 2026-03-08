Aggredito e rapinato in pieno giorno in via Locchi | caccia a banda di giovani

Un adolescente di 14 anni è stato aggredito e rapinato nel pomeriggio del 6 marzo in via Locchi. Durante l’episodio, è stato schiaffeggiato e privato di una felpa, una giacca e delle scarpe da un gruppo di giovani. La polizia sta cercando di identificare i responsabili dell’attacco avvenuto in pieno giorno.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio del 6 marzo. Il giovane ha riferito di essere stato prima schiaffeggiato e poi derubato di felpa, giacca e scarpe. Carabinieri all'opera per individuare il gruppo di ragazzini ritenuto responsabile dell'accaduto Schiaffeggiato e derubato di una felpa, una giacca e le scarpe. Se l'è vista brutta un adolescente di 14 anni che nel pomeriggio del 6 marzo, nella zona di via Locchi, ha riferito di essere stato aggredito da un gruppo di ragazzini. Due appartenenti al gruppo avrebbero prima schiaffeggiato il ragazzino, per poi rapinarlo. Sul caso sono intervenuti i carabinieri che, dopo aver raccolto la testimonianza della vittima, indagano per appurare eventuali responsabilità e dare un volto agli aggressori. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

