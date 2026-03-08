Aggredita dal compagno l' 8 marzo | le violenze duravano da tempo

L'8 marzo, in una discoteca nel Napoletano, una donna è stata aggredita dal suo compagno alle ore 3 del mattino. L'uomo è stato fermato e arrestato dai carabinieri sul posto. Le violenze, secondo quanto si apprende, duravano già da un certo tempo. La donna ha riportato ferite durante l'aggressione.

Calci e schiaffi all'esterno di una discoteca. La donna è scappata dai carabinieri Aggredita in discoteca l'8 marzo. Accade nel Napoletano, e l'uomo viene arrestato dai carabinieri. Sono le 3.30 circa, da poche ore è iniziata la festa della donna. Una discoteca di Giugliano in via Ripuaria è invasa di ragazzi che ballano sul ritmo di una musica assordante, tra loro una donna. Lei non si diverte per nulla, la sua testa è piena di pensieri e preoccupazioni. Il compagno è ubriaco, come tutti i weekend. Ha paura che possa accaderle qualcosa. L'uomo si avvicina, l'odore di alcool è forte. La donna intimorita prova ad allontanarsi, ma lui la ferisce alle labbra con un morso, l'afferra per i capelli e la trascina fuori. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Capriolo, aggredita a colpi di forbice dal marito: lo aveva già denunciato per violenzecapriolo (Brescia), 5 gennaio 2026 – Rita Manganelli, la donna aggredita a colpi di forbice dal marito Pasquale Racciopoli, era in pigiama quando il...

Monza, aggredita a coltellate dal compagno: grave una donna di 31 anniTentato femminicidio Dopo l'aggressione suo compagno, di 43 anni, addetto in una officina, è stato portato in caserma dei carabinieri dove è stato...

Tutto quello che riguarda Aggredita dal compagno l'8 marzo le....

Temi più discussi: Trento, aggredita dal compagno alla stazione perché voleva lasciare l'Italia; Gela, aggressione a scuola: studente colpisce un compagno con un martello; Aggredita dal compagno e minacciata con un coltello: lancia l’allarme e lo manda in cella; AGGREDISCE LA COMPAGNA E LA MINACCIA CON UN COLTELLO: ARRESTATO 36ENNE IN BRIANZA.

Aggredita dal compagno e minacciata con un coltello: lancia l’allarme e lo manda in cellaCesano Maderno, arrivano i carabinieri e scatta il Codice rosso: l’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti familiari ... ilgiorno.it

Mondragone, aggredisce e accoltella la compagna incinta: arrestatoA Mondragone (Caserta), un uomo di 40 anni già sottoposto agli arresti domiciliari ha aggredito nella la compagna incinta: dopo un litigio sulla prosecuzione della gravidanza, l’ha colpita con calci, ... tg24.sky.it

Mamma rimprovera un tifoso che fa pipì per strada: accerchiata e aggredita dagli ultras, finisce in ospedale - facebook.com facebook

Qualche giorno fa una giovane è stata aggredita fisicamente mentre dirigeva una partita giovanile. Schiaffi e pugni, con una prognosi di 45 giorni. L’autore del gesto è stato squalificato per cinque anni (). Questo è il comunicato del club di cui fa parte l’aggr x.com