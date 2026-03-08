Aggredisce l’infermiere del 118 | in arresto

Nella serata di venerdì, i carabinieri di Renazzo hanno arrestato un uomo di 34 anni accusato di aver aggredito un infermiere del 118. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario dopo che il 34enne ha colpito il professionista sanitario durante un episodio di violenza. L’uomo è stato portato in custodia con l’accusa di lesioni personali.

Nella serata di venerdì, i carabinieri di Renazzo hanno arrestato un 34enne con l’accusa di lesioni personali a un esercente della professione sanitaria, per aver aggredito un infermiere del 118. Un episodio non nuovo di questi tempi, perchè anche in altre province da tempo si verificano aggressioni a personale medico e sanitario. I fatti sono iniziati nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30, quando l’uomo, in forte stato di agitazione, è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell’ospedale SS. Annunziata di Cento. Il 34enne, colto da un improvviso scatto d’ira una volta giunti a destinazione, ha aggredito fisicamente l’operatore che si trovava sull’ambulanza, 44enne, causandone la caduta dallo stesso mezzo di soccorso e per la quale riportava lesioni giudicate guaribili in 4 giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

