Sante Boldrini ha pubblicato il suo nuovo libro intitolato ‘Le lettere dei tuoi numeri – Aforismi d’amore e dintorni’ con l’editore Campanotto. Il volume raccoglie una serie di brevi, incisivi aforismi che esplorano il tema dell’amore e altri aspetti vicini. La pubblicazione si focalizza sulla capacità delle parole di trasmettere emozioni e riflessioni in modo semplice e diretto.

L’amore non si lascia misurare. Eppure, prova a farsi parola breve, essenziale, tagliente nel nuovo libro di Sante Boldrini, ‘Le lettere dei tuoi numeri – Aforismi d’amore e dintorni’ (Campanotto Editore). Il volume raccoglie una serie di pensieri brevi che indagano l’amore senza formule e senza scorciatoie. Il titolo richiama un’apparente contraddizione: il numero, che rimanda alla misura, e la lettera, che apre all’interpretazione. "Con questa mia ultima raccolta cerco d’indagare, in un continuum di lettere per aforismi e sfarfallii poetici, i sogni più reconditi e i disegni più realistici che l’amore ci chiama a compiere. Penso che una vita senza amore sia una vita povera", racconta lo scrittore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Aforismi d’amore e dintorni’: l’intima indagine di Sante Boldrini

L'amore non è un calcolo matematico: le "Lettere dei tuoi numeri" di Sante Boldrini è ora in libreriaBoldrini, aforista, scrittore e poeta, è un volto conosciuto nel panorama culturale forlivese: pur risiedendo a Faenza, lavora infatti presso la...

Intima Distanza: l’amore fragile di Massimo StincoCosa: Lo spettacolo teatrale Intima Distanza, ideato, scritto e diretto da Massimo Stinco.

Altri aggiornamenti su Sante Boldrini.

Argomenti discussi: ’Aforismi d’amore e dintorni’: l’intima indagine di Sante Boldrini; Libri, voci e sguardi sulla Romagna, dai romanzi ai saggi, tutte le ultime uscite di casa nostra da non perdere.