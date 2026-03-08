Durante l’ultimo episodio di AEW Collision andato in onda il 7 marzo, David Finlay ha esordito nella federazione e ha ottenuto una vittoria nel suo primo incontro. I Dogs sono stati protagonisti di una prestazione dominante, confermando la presenza forte nel roster. L’evento ha visto Finlay subito coinvolto in un match che ha portato a una vittoria immediata.

David Finlay non ha perso tempo dopo il suo arrivo in AEW, disputando il suo primo match durante l’episodio del 7 marzo di AEW Collision. Finlay ha fatto squadra con gli altri membri dei Dogs, Gabe Kidd e Clark Connors, in un match a tre contro tre. Il trio ha dominato l’incontro fin dall’inizio, sopraffacendo rapidamente gli avversari e conquistando una vittoria netta nel loro primo match insieme sotto il banner AEW. The Dogs ( @THEdavidfinlay, @GabeKidd0115, @ClarkConnors ) are making their Trios debut! Watch #AEWCollision LIVE on TNT & HBO Max pic.twitter.comb5DZvT5YLk — All Elite Wrestling (@AEW) March 8, 2026 Questa apparizione ha segnato il primo incontro di Finlay per la compagnia, pochi giorni dopo il suo debutto in AEW durante Dynamite. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Debutto vincente per David Finlay, i Dogs dominano a Collision

