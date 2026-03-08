Addio allo chef Dino Filippi docente di cucina del Perlasca di Idro

Lunedì, lo chef e docente di cucina dell’istituto alberghiero Perlasca di Idro è stato colpito da un malore improvviso e si è spento. Dino Filippi, conosciuto nel settore per il suo lavoro, aveva 60 anni. La notizia ha suscitato dolore tra colleghi e studenti. Nessun dettaglio sulle circostanze dell’accaduto è stato comunicato.

Si è spento all'età di 52 anni il cuoco e insegnante Dino Filippi. Malore improvviso e grande dolore per familiari e studenti. I familiari hanno acconsentito alla donazione degli organi Lunedì un malore improvviso aveva colpito Dino Filippi, cuoco e docente di cucina all'istituto alberghiero Perlasca di Idro. Venerdì, purtroppo, il suo cuore ha smesso di battere in ospedale. Aveva appena compiuto 52 anni. La notizia ha profondamente scosso studenti, colleghi e la comunità locale. Originario di Gardone Valtrompia, Filippi aveva iniziato la sua carriera didattica all'istituto Putelli di Darfo, prima di approdare al Perlasca di Idro, dove negli anni ha formato generazioni di aspiranti chef.