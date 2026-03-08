Addio allo chef Dino Filippi docente di cucina del Perlasca di Idro

Lunedì, lo chef Dino Filippi, insegnante di cucina all’istituto alberghiero Perlasca di Idro, è deceduto improvvisamente a causa di un malore. La notizia si è diffusa rapidamente tra studenti e colleghi, che hanno espresso cordoglio per la scomparsa del docente. Filippi, noto per il suo ruolo nell’ambito gastronomico locale, aveva 52 anni.

Si è spento all’età di 52 anni il cuoco e insegnante Dino Filippi. Malore improvviso e grande dolore per familiari e studenti. I familiari hanno acconsentito alla donazione degli organi Lunedì un malore improvviso aveva colpito Dino Filippi, cuoco e docente di cucina all’istituto alberghiero Perlasca di Idro. Venerdì, purtroppo, il suo cuore ha smesso di battere in ospedale. Aveva appena compiuto 52 anni. La notizia ha profondamente scosso studenti, colleghi e la comunità locale. Originario di Gardone Valtrompia, Filippi aveva iniziato la sua carriera didattica all’istituto Putelli di Darfo, prima di approdare al Perlasca di Idro, dove negli anni ha formato generazioni di aspiranti chef. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

