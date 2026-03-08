Addio ai vecchi binari del tram Il cantiere di Desio apre il 23 marzo

Il cantiere di Desio aprirà il 23 marzo per iniziare la rimozione dei vecchi binari del tram. Questa operazione rappresenta il primo passo verso il rinnovamento della linea e coinvolge le autorità locali che hanno annunciato l’avvio dei lavori. La fase operativa, attesa da tempo dai cittadini, coinvolge l’area centrale della città e prevede la progressiva rimozione delle infrastrutture esistenti.

Il 23 marzo è prevista l’apertura di una fase operativa che molti cittadini attendevano da tempo: l’avvio effettivo della rimozione dei vecchi binari del tram. Non ci sono stati annunci pubblici da parte del Comune, nonostante si tratti di uno degli interventi finiti al primo posto del libro dei sogni, ma l’informazione emerge chiaramente dall’ordinanza firmata dal comandante della polizia locale, necessaria per disciplinare la circolazione durante i lavori. Nel documento si legge che il primo tratto interessato sarà quello di corso Italia, tra via Gabellini e via Podgora. Insomma, la zona nord della città. Non è la rimozione delle rotatorie da via Garibaldi, che era di sicuro molto più attesa anche a causa della notevole presenza di pedoni ma, almeno, qualcosa si muove. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio ai vecchi binari del tram. Il cantiere di Desio apre il 23 marzo Desio dice addio ai vecchi binari. L’intervento con 2 anni di anticipoMaggioranza e minoranza come i binari del tram: corrono paralleli, ma non si incontrano mai. Elio Germano apre il profilo Instagram per dire NO al referendum del 22-23 marzo omaggiando Gigi ProiettiElio Germano apre il profilo Instagram con uno sketch che lo vede al telefono in un teatro, mentre articola una serie di NO, da rabbiosi a beffardi,... Aggiornamenti e notizie su Addio ai vecchi binari del tram Il.... Temi più discussi: Addio ai vecchi binari del tram. Il cantiere di Desio apre il 23 marzo; Signorini dice addio ai lettori di Chi, 'è il momento di farlo'; Via Pisacane, addio allagamenti. La maxi-vasca pronta entro l’anno; Elettori trans e non binari alle urne: Torino dice addio ai registri maschi/femmine. Addio ai vecchi binari del tram. Il cantiere di Desio apre il 23 marzoL’estenuante attesa sembra finita: i lavori dureranno sei mesi e termineranno il 25 settembre ... msn.com Desio dice addio ai vecchi binari. L’intervento con 2 anni di anticipoMaggioranza e minoranza come i binari del tram: corrono paralleli, ma non si incontrano mai. Anche le ultime novità sui lavori della linea Milano-Desio-Seregno dividono le due fazioni: un successo ... ilgiorno.it Meret-Napoli, addio a fine stagione. L'agente al lavoro, fissato il prezzo LEGGI QUI areanapoli.it/share/623349/ - facebook.com facebook Tre ex presidenti dem all’addio del reverendo Jackson. Obama attacca Trump: “Assalto a democrazia” x.com