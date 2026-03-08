Addio a Massimiliano Giacomello il papà pilastro dell' hockey trentino

È scomparso improvvisamente il 4 marzo a soli 51 anni Massimiliano Giacomello, noto come una figura centrale nel mondo dell'hockey trentino. La sua morte ha lasciato un grande vuoto tra amici, familiari e appassionati di sport, che hanno espresso il loro cordoglio per questa perdita improvvisa. Giacomello era considerato un pilastro nel suo settore e la notizia ha suscitato molte reazioni nella comunità locale.

Lascia a soli 51 anni l'amata moglie Lucia e il figlio Lorenzo. L'Hockey Club Trento lo ricorda così: "Una perdita dolorosa che lascia un vuoto incolmabile in tutti noi e nella nostra grande famiglia del ghiaccio". Domani l'ultimo saluto Una scomparsa improvvisa e che lascia un vuoto enorme quella di Massimiliano Giacomello, morto a soli 51 anni lo scorso 4 marzo. Una tragedia che oltre a toccare la famiglia (lascia infatti la moglie Lucia e il figlio Lorenzo, oltre a mamma Lena e al fratello Francesco), colpisce tutta la comunità della Valsugana – era originario di Pergine – e il mondo dell’hockey trentino. Giacomello, infatti, era un dirigente dell’Hockey Club Trento che, in queste ore, lo ricorda così: “L’Hockey Club Trento si stringe nel dolore per l’improvvisa scomparsa di Massimiliano Giacomello. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Addio Giuntini, re del mangime. Un pilastro dell’imprenditoriaMonterchi (Arezzo), 8 febbraio 2026 – Un lutto nell’imprenditoria altotiberina che accomuna entrambi i versanti. Italia in lutto, addio al pilastro dell’informazione. L’annuncio dolorosoIl mondo del giornalismo d’autore perde una delle sue penne più nobili e coraggiose. Aggiornamenti e notizie su Massimiliano Giacomello. Discussioni sull' argomento Addio a Massimiliano Giacomello, l'hockey Trento piange la scomparsa del dirigente: Una perdita dolorosa; Pergine, addio a Massimiliano Giacomello, dirigente dell’Hockey Club Trento; Lago di Garda, nessuna traccia dei resti di Sergio Tamburini: ricerche sospese. Pergine, addio a Massimiliano Giacomello, dirigente dell’Hockey Club Trento - facebook.com facebook Lutto per l'Hockey Club Trento: scomparso Massimiliano Giacomello x.com