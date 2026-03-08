Accusa un malore i soccorritori entrano in casa e trovano 23 cani in condizioni critiche

Due giorni fa, gli operatori del 118 sono entrati in un'abitazione nel Capo di Leuca per soccorrere un uomo colto da malore. Entrando, hanno scoperto 23 cani in condizioni critiche, il che ha richiesto l’intervento di altre forze e enti. La scena ha portato all’attivazione di procedure di emergenza e al coinvolgimento delle autorità competenti.

LEUCA - Quando gli operatori del 118 sono entrati in un’abitazione di un comune del Capo di Leuca, la mattina di due giorni fa, per soccorrere un uomo colpito da malore, si sono trovati davanti una scena che ha reso necessario l’intervento di altri enti e forze dell’ordine: in quella casa in cui l’uomo vive con la moglie, c’erano ventitré cani in condizioni igieniche e sanitarie critiche. Sul posto: l’Asl veterinaria, i carabinieri, la polizia locale, le guardie zoofile Agriambiente Lecce, i servizi sociali e il Sisp dell’Asl. Grazie alla disponibilità dell’associazione Avia, Associazione veterinari in azione, di Poggiardo, nove dei ventitré cani sono stati trasferiti presso la struttura rifugio, messi in sicurezza e sottoposti alle cure urgenti di cui necessitavano. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

