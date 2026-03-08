La campagna referendaria sulla separazione delle carriere ha diviso anche gli ex direttori di

La campagna elettorale per il referendum sulla separazione delle carriere divide anche gli ex direttori del quotidiano La Repubblica. C'è chi invoca la segretezza del voto, chi non rinnega l'anima garantista e chi invece si allinea al Pd schierandosi per il No. Quello sulla giustizia è un voto che provoca scossoni anche tra le firme del principale quotidiano di riferimento della sinistra. Il punto di partenza è il fondatore. Come avrebbe votato Eugenio Scalfari? Per carità. Nessuno di noi sarebbe all'altezza di interpretare l'intenzione del direttore Scalfari. Sappiamo solo che nel 1968 da parlamentare del partito socialista di Pietro Nenni utilizzò quello strumento ultragarantista dell'immunità parlamentare per evitare un processo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A "Repubblica" direttori per il No e firme tentate dal Sì

Leggi anche: Fabio Celia rompe il silenzio: “Vado dal notaio, si chiuda l’esperienza Fiorita”. Le firme salgono a

Leggi anche: Direttori generali della sanità, 134 candidati per 13 posti: il colpo di grazia del governo è a un mese dal via.

Referendum sulla giustizia, 500 mila firme per il No: cosa cambia

Altri aggiornamenti su A Repubblica direttori per il No e....

Temi più discussi: Novità ai vertici in Econocom, arriva un direttore generale per la storica Fabbri; Paragon, la strana coincidenza: il direttore di Fanpage spiato nelle stesse date degli attivisti; Stefano De Martino conduttore e direttore artistico 2027: l’annuncio di Conti nella serata finale; Gedi vende la Stampa a Sae ma per Repubblica i tempi sono ancora incerti.

Novità ai vertici in Econocom, arriva un direttore generale per la storica FabbriEconocom, società attiva nella trasformazione digitale per le organizzazioni pubbliche e private, ha nominato Mara Banti managing director Tmf Italia (business unit technology management & financing). repubblica.it

Boom di codici urgenti e brevi per le prescrizioni, la Regione convoca i direttori generali AslDopo il piano di abbattimento per le liste d’attesa crescono le richieste di accertamenti urgenti: il tema dei controlli sull’appropriatezza delle ... bari.repubblica.it

Repubblica di San Marino - facebook.com facebook

#Governo #GovernoMeloni #Meloni Nulla. Oggi per @repubblica x.com