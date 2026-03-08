A Prato mille in piazza per la Remigrazione | una sfida vinta della Toscana rossa

A Prato si sono radunate circa mille persone in piazza per partecipare alla manifestazione dedicata alla Remigazione. L’evento si è svolto nel pomeriggio di ieri, nonostante le settimane di polemiche, appelli e tentativi di delegittimazione politica che avevano caratterizzato il dibattito. La manifestazione ha visto la presenza di cittadini e organizzatori che hanno manifestato il proprio sostegno all’iniziativa.

Roma, 8 mar  – Nonostante settimane di polemiche, appelli e tentativi di delegittimazione politica, la manifestazione per la  Remigrazione  è andata in scena ieri pomeriggio a Prato. Oltre mille persone si sono ritrovate in piazza Giovanni Ciardi sotto il tricolore, rispondendo alla mobilitazione lanciata dal Comitato  Remigrazione e Riconquista  e trasformando la giornata in un segnale politico che ha superato i confini locali. Contro la Remigrazione i poteri forti della Toscana “rossa”. La vigilia era stata segnata da un fronte compatto di opposizione: dal presidente della Regione Toscana  Eugenio Giani alla Curia pratese, passando per realtà come  ARCI,  ANPI  e  CGIL, fino a gruppi antagonisti e collettivi locali che avevano promosso una contro-mobilitazione per contestare l’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

