A Pescara si rivota quasi due anni dopo

A Pescara si torna alle urne quasi due anni dopo le ultime elezioni comunali, che sono state parzialmente annullate da una sentenza lo scorso anno. Le nuove consultazioni sono state convocate per il 2024 e riguardano una parte dei candidati e delle liste coinvolte nelle elezioni precedenti. La decisione del tribunale ha portato alla ripetizione di alcune fasi della tornata elettorale.

Le comunali del 2024 sono state parzialmente annullate da una sentenza l'anno scorso: ci sono in ballo pochi voti ma decisivi Domenica e lunedì si voterà a Pescara, in una parziale ripetizione del voto che si tenne nel 2024 e nella quale venne eletto al primo turno il sindaco Carlo Masci, di centrodestra. Non si andò al ballottaggio per pochissimo, Masci prese circa 500 voti in più di quelli richiesti per superare la soglia della metà dei voti più uno, necessaria per essere eletti al primo turno. L'estate dopo quell'elezione fu presentato un ricorso al TAR per segnalare diverse irregolarità nelle procedure di voto. Il procedimento si chiuse con una sentenza definitiva quasi un anno dopo, a giugno del 2025, che ordinò una nuova votazione in 23 sezioni su 170.