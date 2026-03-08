La Polisportiva ‘Acquaria’ di Montecreto ha consegnato all’ospedale di Pavullo un nuovo misuratore di ossido nitrico esalato. Lo strumento sarà utilizzato nell’ambulatorio di Pneumologia della Pediatria. La donazione mira a migliorare le attività cliniche e la diagnostica per i pazienti pediatrici. La consegna è avvenuta nel corso di una cerimonia presso l’ospedale locale.

La Polisportiva ‘Acquaria’ (Montecreto) ha donato all’ Ospedale di Pavullo un nuovo misuratore di ossido nitrico esalato per l’ambulatorio specialistico di Pneumologia della Unità operativa complessa di Pediatria. La strumentazione serve per la misurazione dell’ossido nitrico in modo quantitativo, non invasivo e sicuro per i bambini, soprattutto quelli che soffrono d’ asma. L’ossido nitrico è una molecola normalmente presente nell’espirato, ma, quando la sua concentrazione si innalza, è indicativa di infiammazione delle basse vie aeree che spesso accompagna l’asma bronchiale. "Ringraziamo ‘Acquaria’ per una donazione che conferma la forza e la vicinanza del mondo associazionistico del Frignano al nostro ospedale – dichiarano il direttore dell’Ospedale di Pavullo, Gabriele Romani e il direttore della Pediatria Battista Guidi -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Pediatria strumenti in dono dalla Polisportiva

