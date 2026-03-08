A Palazzo San Giorgio il valore delle eccellenze al femminile consegnato il Premio 8 marzo | ecco i nomi

A Palazzo San Giorgio si è tenuta questa mattina la cerimonia di consegna del Premio 8 Marzo, un evento organizzato dal Comune di Reggio Calabria. La manifestazione si è svolta nel Salone dei Lampadari e ha visto la partecipazione di diverse donne premiate per aver dimostrato eccellenza nei loro settori, ricevendo un riconoscimento ufficiale per le loro competenze e qualità.

Il sindaco facente funzioni Battaglia: "Un riconoscimento a donne che ogni giorno si spendono per la comunità e rappresentano l’architrave della nostra società" Un modo per testimoniare e ricordare alla nostra comunità il lavoro, spesso invisibile, di ogni donna e per non dare mai per scontati i diritti acquisiti, da difendere o da conquistare. Ognuna delle premiate, infatti, ha rappresentato e condiviso la propria esperienza nel proprio ambito evidenziando le difficoltà che ancora oggi il mondo femminile incrocia ed è costretto a scontare; al contempo è emerso il valore del prezioso operato delle donne fatto di competenze, sensibilità, caparbietà e soprattutto eccellenza. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Premio 8 Marzo e Donna in Rosso: a Palazzo San Giorgio due eventi per celebrare la Festa

"Premio 8 Marzo" e "Donna in Rosso": due eventi a Palazzo San Giorgio per celebrare la Festa della Donna. Domani, domenica 8 marzo, la ricorrenza della Festa delle Donne sarà celebrata a Palazzo San Giorgio con due importanti manifestazioni: alle ore 1 - facebook.com facebook