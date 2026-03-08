a osimo il chiesanuova con diverse assenze

A Osimo, il Chiesanuova affronta l’Osimana alle 15, dopo aver ottenuto tre pareggi consecutivi. La squadra giallorossa ha registrato 13 pareggi su 24 incontri in questa stagione, confermando la tendenza alla divisione dei punti. Tuttavia, il match si presenta con diverse assenze tra i giocatori del Chiesanuova.

Dopo 3 pareggi di fila, il Chiesanuova alle 15 fa visita all’ Osimana, squadra abbonata al pareggio. Addirittura 13 i segni X dei giallorossi su 24 incontri. Nonostante non abbia mai vinto nel girone di ritorno, l’Osimana dell’ex Persiani può ambire ai playoff, è ottava a 31 punti distanziata 5 lunghezze dal quinto posto. Il Chiesanuova giunge al match terzultimo a quota 27 e ha ancor più bisogno di muovere la classifica. Oggi Mariotti dovrà inventarsi qualcosa a centrocampo dato che per squalifica mancherà il dinamico e grintoso Tanoni e il più fisico Sopranzetti. Appiedato l’under Negro ma sulla fascia torna Parioli. "Avremo una linea mediana più leggera con Borgia, Di Matteo e il giovane Busato – dice il tecnico – ma sono certo che chi giocherà non farà rimpiangere gli assenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

