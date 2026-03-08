A Milano è possibile far parte di un coro di sconosciuti senza saper per forza cantare | come funziona

A Milano, un gruppo chiamato HardKoro permette a persone di tutte le età di unirsi a un coro di sconosciuti senza bisogno di saper cantare. L’iniziativa sta attirando centinaia di partecipanti che desiderano condividere momenti musicali senza competenze specifiche. L’attività si svolge regolarmente in diverse location della città, offrendo un’esperienza collettiva di canto.

I cantanti di Sanremo 2026 intonano Azzurro davanti a Mattarella, lui ironizza: “Fin dall’asilo mi hanno insegnato a cantare senza emettere suoni per non turbare il coro”I cantanti del Festival di Sanremo con in testa Laura Pausini hanno intonato per il presidente della Repubblica al Quirinale il celebre brano...

