A Milano è possibile far parte di un coro di sconosciuti senza saper per forza cantare | come funziona

Da fanpage.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, un gruppo chiamato HardKoro permette a persone di tutte le età di unirsi a un coro di sconosciuti senza bisogno di saper cantare. L’iniziativa sta attirando centinaia di partecipanti che desiderano condividere momenti musicali senza competenze specifiche. L’attività si svolge regolarmente in diverse location della città, offrendo un’esperienza collettiva di canto.

A Milano (e non solo) è possibile far parte di un coro di sconosciuti senza saper cantare. Si chiama HardKoro ed è un'iniziativa che sta raccogliendo centinaia di adesioni. Fanpage.it vi svela come funziona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

