A Lucera il campo largo c’è e sostiene Giuseppe Pitta sindaco

A Lucera il campo largo si è riunito e ha deciso di sostenere Giuseppe Pitta come candidato sindaco. La coalizione comprende il presenza di partiti come il Pd, il Movimento 5 Stelle, il Psi, il PLD e Italia. La scelta è stata comunicata ufficialmente e riflette l’alleanza tra le diverse forze politiche locali in vista delle prossime elezioni amministrative.

LUCERA – Alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, a Lucera, le forze politiche del campo largo si presenteranno unite e, unitariamente, sosterranno come proprio candidato sindaco il primo cittadino uscente Giuseppe Pitta. Il patto di unità, con la scelta di sostenere la conferma di Giuseppe Pitta alla guida della città, è stato sottoscritto da Pd, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Psi, Partito Liberaldemocratico, Italia in Comune, Popolari, Lucera al Centro, Lista Pitta e SiAmo Lucera. A Giuseppe Pitta, le forze politiche hanno dato mandato di allargare la coalizione ad altre forze civiche e politiche che intendano condividere valori e obiettivi del patto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

