A fine marzo torna l' ora legale | quando spostare le lancette dell' orologio

A fine marzo le lancette degli orologi devono essere spostate avanti di un'ora nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, segnando il ritorno dell’ora legale. Questa modifica si applica ogni anno con l'arrivo della primavera. La variazione dell'orario riguarda tutti gli orologi, civili e pubblici, che devono essere adeguati alla nuova impostazione.

Lancette avanti di un'ora nella notte tra il 28 e il 29 marzo: il sole sorgerà un po' più tardi e avremo un'ora di luce in più nel tardo pomeriggio Come ogni anno, con l'arrivo della primavera, torna anche l'ora legale. Le lancette andranno spostate avanti di un'ora nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026. Le due diventeranno le tre: il sole sorgerà un po' più tardi e avremo un'ora di luce in più nel tardo pomeriggio. L'ora legale resterà in vigore fino al 25 ottobre, quando ci sarà poi il ritorno all'ora solare, con le lancette che andranno indietro. Sono passati più di sette anni dalla famosa proposta della commissione Ue che avrebbe dovuto porre fine ai cambi semestrali dell'ora nei Paesi membri dell'Unione europea. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

