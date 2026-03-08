A che ora lo sci alpino oggi | startlist superG Val di Fassa e slalom Kranjska Gora tv streaming

Oggi gli appassionati di sci alpino potranno seguire le gare di superG in Val di Fassa e di slalom a Kranjska Gora. Le startlist sono già state pubblicate e le competizioni si svolgeranno con la partecipazione di atleti di diverse nazionalità. La giornata sarà trasmessa in diretta tv e streaming, offrendo agli spettatori l’opportunità di seguire ogni momento delle gare.

Gli appassionati sono pronti a vivere una giornata nella quale ogni secondo si potrà rivelare prezioso nella corsa verso successi pesanti per le varie classifiche di specialità. La Coppa del Mondo di sci alpino propone il SuperG femminile della Val di Fassa, orario di partenza previsto alle 10:45, e lo slalom speciale maschile di Kranjska Gora, il via delle due run è previsto alle 09:30 e alle 12:30. Sofia Goggia, grazie al successo ottenuto la scorsa settimana a Soldeu, ha consolidato il suo vantaggio su Alice Robinson e guida la classifica con 84 punti di margine sulla neozelandese. Un successo regalerebbe all’azzurra la certezza matematica della conquista del trofeo con una gara di anticipo, mentre in caso di secondo posto dovrebbe sperare che la rivale ottenga un piazzamento peggiore del suo. 🔗 Leggi su Oasport.it

