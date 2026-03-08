9 marzo | Santa Francesca Romana apertura straordinaria del Monastero Accade una volta all’anno

Il 9 marzo il Monastero delle Oblate apre al pubblico in modo straordinario, in occasione della celebrazione di Santa Francesca Romana. Questa apertura speciale avviene una sola volta all’anno e permette a visitatori e appassionati di arte e fede di accedere a un luogo solitamente chiuso. L’evento offre l’opportunità di scoprire gli ambienti e le opere custodite all’interno del monastero.

Segnatevi questa data: 9 Marzo. In questa data si celebra santa Francesca Romana ed è possibile visitare il Monastero di Tor de' Specchi Gli amanti dell'arte e dei luoghi di fede non possono lasciarsi sfuggire questa straordinaria opportunità: il 9 marzo, in occasione della solennità di Santa Francesca Romana, apre al pubblico il Monastero delle Oblate. La struttura solitamente non è visitabile, ma una volta l'anno, in ricordo della sua fondatrice, le porte di quest'oasi di pace si spalancano per accogliere curiosi e fedeli. Un luogo carico di storia e spiritualità apre le sue porte per la Solennità della compatrona di Roma.

