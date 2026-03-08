9 Marzo | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 9 marzo segna il 68º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data è generalmente caratterizzato da curiosità e intraprendenza, mostrando una forte inclinazione verso l’esplorazione e la scoperta. In questo giorno si celebrano anche le previsioni zodiacali e l’almanacco, che forniscono informazioni sul carattere e le tendenze di chi è nato sotto questo segno.

Proverbio del giorno: Marzo asciutto e ventoso, rende il frutto generoso. Fatti salienti: Nel 1454 nasce a Firenze Amerigo Vespucci, navigatore ed esploratore. Durante i suoi viaggi lungo le coste del Sud America comprese che le terre scoperte da Colombo non erano l'Asia, ma un Nuovo Continente: in suo onore il nuovo mondo fu chiamato America. ARIETEAmore – Oggi sei diretto e meno romantico: vuoi risposte chiare.