8 marzo tutto l’anno Iniziative e manifestazioni Le donne del commercio

Il 8 marzo è stato celebrato con diverse iniziative e manifestazioni che si sono svolte tutto l’anno. Le donne del commercio a Prato, impegnate in settori differenti, condividono tre caratteristiche: hanno avviato attività nella città, sono associate a Confcommercio e sono animate da una grande passione. Queste imprenditrici rappresentano un segmento importante dell’economia locale.

PRATO Sono impegnate in settori differenti, ma vengono accomunate da tre fattori: hanno aperto le loro attività a Prato, sono associate a Confcommercio, sono animate da una grande passione. Si tratta delle imprenditrici che l'associazione ha ascoltato per farsi raccontare le difficoltà, le sfide e gli obiettivi futuri delle donne che credono nel valore delle loro aziende. La fotografa Paola Ressa, con il suo Toast Studio, si racconta così: "Ho iniziato fotografia per l'ossessione di avere una memoria visiva, e ho aperto lo studio creativo insieme alla mia collega Martina perché l'unione fa la forza e avere uno studio con sala di posa ci ha permesso di poter accogliere più clienti e più lavori di Still life ed editoriali.

