In occasione dell’8 marzo, Terna ha annunciato il rinnovo delle iniziative dedicate alla promozione del talento femminile. L’azienda si impegna a favorire l’accesso, la crescita e lo sviluppo professionale delle donne all’interno del Gruppo attraverso progetti specifici. La giornata internazionale viene così accompagnata da azioni concrete volte a valorizzare il ruolo femminile nel settore.

(Adnkronos) – In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, Terna rinnova il proprio impegno per la valorizzazione del talento femminile, promuovendo iniziative che favoriscono l’accesso, la crescita e lo sviluppo professionale delle donne all’interno del Gruppo. Attraverso una strategia fondata sui principi del merito, del rispetto e dell’inclusione, la società guidata da Giuseppina Di Foggia crea opportunità concrete per rafforzare la presenza e il ruolo delle donne, sostenendo una cultura che premia le competenze. (Video) “L’8 marzo è un’occasione per riflettere su quanto stiamo facendo in Terna per la parità di genere, dal momento dell’assunzione al successivo percorso professionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - 8 marzo, Terna per la giornata internazionale dei diritti delle donne

“Donne & Lavoro” – Terza edizione per la Giornata Internazionale dei Diritti delle DonneArezzo, 3 marzo 2026 – “Donne & Lavoro” – Terza edizione per la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne.

Giornata internazionale dei diritti delle donne: «Non solo celebrazione, ma lotta»In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, le segreterie provinciali piacentine di Flc Cgil (istruzione, università,...

Una selezione di notizie su 8 marzo Terna per la giornata....

Temi più discussi: Festa della Donna 2026, i numeri di Terna: 36% di donne assunte e nuovi progetti di welfare; Un mercato unico dell’energia per un’Europa più competitiva; Terna, merito e pari opportunità per favorire la crescita delle donne nel Gruppo; Terna, merito e pari opportunità per favorire la crescita delle donne nel Gruppo.

8 marzo, Terna: confermato impegno per la parità di genereMilano, 8 mar. (askanews) - In occasione dell'8 marzo, Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, Terna rinnova il proprio impegno per la valorizzazione del talento femminile, promuovendo inizia ... libero.it

8 marzo, Terna per la giornata internazionale dei diritti delle donneRoma, 8 mar. (Adnkronos) – In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, Terna rinnova il proprio impegno per la valorizzazione del talento femminile, promuovendo ... ilsannioquotidiano.it

Studio Teha-Terna sul ruolo dell’infrastruttura di trasmissione: l’espansione di eolico e fotovoltaico, con nuovi investimenti, rafforza l’indipendenza energetica e riduce i costi. - facebook.com facebook

Terna: “La sicurezza energetica si costruisce con rinnovabili, accumuli e reti innovative” (di A. Cianciullo) x.com