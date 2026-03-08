L’8 marzo quest’anno coincide con la decima volta in cui viene proclamato lo sciopero transfemminista in Italia. L’iniziativa, organizzata da Non una di meno, si concentra sulla denuncia del lavoro invisibile e delle condizioni di vita precarie di molte donne e persone marginalized. La giornata si svolge con manifestazioni e mobilitazioni in diverse città del paese.

“L’8 marzo di quest’anno è molto speciale perché segna la decima proclamazione dello sciopero transfemminista in Italia. Scioperiamo perché ancora ci troviamo a dover ribadire che tutto il lavoro, sia riproduttivo sia produttivo, che svolgiamo all’interno della società non viene assolutamente riconosciuto né valorizzato. Questo lavoro riproduttivo non riconosciuto ci pone in una posizione sempre più precaria, anche a livello lavorativo, perché spesso siamo costrette ad accettare contratti part-time o precari”. Così Benedetta Rossi di ‘Non una di meno’, intervistata nel corso del corteo a Roma per l’8 marzo. “Non solo: in questa situazione, quindi con contratti part-time e precari, lavora solo una donna su due in Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 8 marzo, Non una di meno: "Scioperiamo per lavoro invisibile e vite precarie"

