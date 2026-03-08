8 marzo murales che ritrae Giulia Cecchettin | ‘L’amore è rispetto’

In occasione dell’8 marzo, a Milano, l’artista Tvboy ha creato un murales che rappresenta Giulia Cecchettin. Accanto all’immagine, è stata dipinta la scritta “Love=Respect”. L’opera si inserisce nelle iniziative per la Giornata internazionale della Donna e richiama l’attenzione su temi legati al rispetto e all’amore. Il murales è visibile in una zona centrale della città.

In occasione della Giornata internazionale della Donna, a Milano l'artista Tvboy realizza un murales che raffigura Giulia Cecchettin con la scritta Love=Respect. L'opera è una collaborazione con la Fondazione a suo nome, infatti il ricavato andrà all'associazione che porta il suo nome. Presente anche Gino Cecchettin Le iniziative per la Giornata internazionale della Donna sono molte e anche gli artisti di strada si mobilitano per sensibilizzare. Tra questi, lo street artist Tvboy ha raffigurato in un murales Giulia Cecchettin– vittima di femminicidio che è presto diventata il volto della lotta contro la violenza- mentre disegna un cuore rosso, simbolo di amore sano e rispetto.